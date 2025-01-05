Моргенштерн решил лечь в реабилитационный центр
Фото: Instagram/morgen_shtern
Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что после ближайших концертов планирует лечь в реабилитационный центр, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал Telegram-канал ВПШ, опубликовавший видео с артистом.
"Я тренируюсь каждый день, так сказать. Реабилитационный центр уже найден", – заявил Моргенштерн.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн взял паузу в карьере из-за зависимостей.
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