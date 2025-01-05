#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.11
542.31
4.76
Мир

Моргенштерн решил лечь в реабилитационный центр

Моргенштерн планирует лечь в рехаб, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 23:35 Фото: Instagram/morgen_shtern
Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что после ближайших концертов планирует лечь в реабилитационный центр, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Telegram-канал ВПШ, опубликовавший видео с артистом.

"Я тренируюсь каждый день, так сказать. Реабилитационный центр уже найден", – заявил Моргенштерн.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн взял паузу в карьере из-за зависимостей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Обширные пятна мазута и нефтяные пленки обнаружили у берегов Анапы
Мир
23:47, 05 января 2025
Обширные пятна мазута и нефтяные пленки обнаружили у берегов Анапы
Илон Маск о групповых изнасилованиях в Британии: Это хуже, чем вы можете себе представить
Мир
22:31, 05 января 2025
Илон Маск о групповых изнасилованиях в Британии: Это хуже, чем вы можете себе представить
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: