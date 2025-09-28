#АЭС в Казахстане
Происшествия

Арестован прокурор города Рудного

арестован прокурор города Рудного, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 22:19 Фото: Zakon.kz
28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовного преступления задержан прокурор города Рудного, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram написала пресс-служба Генпрокуратуры РК.

"В целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области совместно с ДКНБ области 28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудного", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что казахстанца задержали за жестокое убийство трехлетней дочки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
