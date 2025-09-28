Арестован прокурор города Рудного
Фото: Zakon.kz
28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовного преступления задержан прокурор города Рудного, сообщает Zakon.kz.
Об этом в Telegram написала пресс-служба Генпрокуратуры РК.
"В целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области совместно с ДКНБ области 28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудного", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
