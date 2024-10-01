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В Алматы пытались убить чемпиона Азии по дзюдо

В Алматы пытались убить Дамира Исаханова, дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:43 Фото: рixabay
Полиция Алматы расследует уголовное дело по факту нападения на спортсмена Дамира Исаханова, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. В распространяемом сообщении говорится, что в Алматы несколько человек "пытались убить призера чемпионата мира по дзюдо Дамира Исаханова". Один из ударов ножом попал в область сердца. Спортсмен выжил. Представители пострадавшего якобы заявляют, что уголовное дело возбуждено по мягкой статье и его пытаются закрыть.

В пресс-службе ДП города прокомментировали информацию.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Досудебное расследование проводится при строгом соответствии принципам всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", – сказано в сообщении.

Дамир Исаханов является мастером спорта Республики Казахстан, чемпионом Азии среди молодежи по дзюдо, участвовал в чемпионате мира по дзюдо среди молодежи.

В сентябре 2024 года на территории КазНУ им. аль-Фараби произошла массовая драка студентов. Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию.

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