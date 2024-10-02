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Названа возможная причина попытки убийства дзюдоиста-чемпиона в Алматы

Почему напали на дзюдоиста Дамира Исаханова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 09:56 Фото: рixabay
Знакомый дзюдоиста Дамира Исаханова озвучил вероятную причину нападения на него, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, спортсмену задолжали крупную сумму денег. Это и могло стать поводом случившегося, передает телеканал КТК.

Как рассказал юрист Алишер Алишов, одни люди должны были Дамиру Исаханову много денег.

"Задолжали около 300 тысяч долларов. Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла теща Дамира. Мы были недалеко и все видели", – сообщил Алишов.

Нападение случилось в прошлый понедельник. Потасовка на парковке попала в объектив камеры наблюдения. В какой-то момент знакомые завели Дамира в проход между машинами. А через несколько секунд стали быстро расходиться. Теща и юрист нашли окровавленного спортсмена возле фонтана.

Сейчас жизни атлета ничто не угрожает. Одного из подозреваемых задержали. Детали расследования пока не разглашаются.

Дамир Исаханов является мастером спорта, чемпионом Азии и призером чемпионата мира по дзюдо среди молодежи. Накануне, 1 октября, стало известно, что он получил ножевое ранение в область сердца и только чудом остался жив.

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