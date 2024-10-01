Спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов

Ночью 2 октября пожарные Астаны потушили огонь в жилом многоэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

Посреди ночи спасателям поступил звонок о том, что в столичном районе Алматы происходит горение с внешней стороны одной из многоэтажек по пр. Б.Момышулы.

На месте происшествия пожарные выявили загорание наружного утеплителя стены под облицовкой керамогранита на площади 15 кв.м. и кабеля на площади 19 п.м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Проведя быструю разборку облицовочного материала и тщательную проливку утеплителя, огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар без эвакуации жителей среди ночи.

Ранее сообщалось, что автовоз, груженный автомашинами, загорелся на трассе в Актюбинской области.

