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Спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 04:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 2 октября пожарные Астаны потушили огонь в жилом многоэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

Посреди ночи спасателям поступил звонок о том, что в столичном районе Алматы происходит горение с внешней стороны одной из многоэтажек по пр. Б.Момышулы.

На месте происшествия пожарные выявили загорание наружного утеплителя стены под облицовкой керамогранита на площади 15 кв.м. и кабеля на площади 19 п.м.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 04:03

Фото: пресс-служба МЧС РК

Проведя быструю разборку облицовочного материала и тщательную проливку утеплителя, огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар без эвакуации жителей среди ночи.

Ранее сообщалось, что автовоз, груженный автомашинами, загорелся на трассе в Актюбинской области.

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