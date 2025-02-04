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Происшествия

Нарколаборатории обнаружили в трех областях Казахстана

нарколаборатории в РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 20:20 Фото: polisia.kz
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три нарколаборатории, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, они работали в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

"Все они ликвидированы, а подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Работа в данном направлении продолжается", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Ранее полицейским удалось остановить работу сети нарколабораторий в двух регионах Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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