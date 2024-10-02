Девушка за рулем кроссовера устроила ДТП в Алматы и попала в больницу

2 октября в Алматы произошла авария на пересечении улиц Кабилова и Беимбетова. В ДТП пострадала девушка, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Mercedes-Benz двигался в северном направлении по улице Кабилова.

Фото: Zakon.kz

Выезжая на перекресток, неожиданно перед ним выскочил автомобиль марки Toyota RAV4.

Фото: Zakon.kz

Девушка за рулем Toyota ехала по улице Беимбетова и решила выехать на перекресток, не убедившись, что проезд безопасен.

Фото: Zakon.kz

Водитель Mercedes-Benz попытался избежать столкновения, но не смог.

Фото: Zakon.kz

В результате Mercedes-Benz протаранил Тойоту в бок, подсадил автомобиль, протащил несколько метров вперед и впечатал в столб линии электропередач.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП девушка, которая находилась за рулем Тойоты, получила травмы. Ее госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают дорожные полицейские.

Фото: Zakon.kz





Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий в стране. По его словам, аварий стало на 90% больше.