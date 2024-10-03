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Дети на крыше высотки в Астане напугали горожан

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 05:50 Фото: Zakon.kz
В Астане 2 октября дети на крыше высотки перепугали жителей столицы, сообщает Zakon.kz.

Особенно бдительные граждане вызвали полицию и на всякий случай сняли происходящее на видео. Некоторые из очевидцев сразу предположили, что дети находятся на крыше для выполнения специфического задания. Об этом передает телеканал "КТК".

Однако в полиции эту версию сразу опровергли. Инцидент полицейские объяснили тем, что дверь на крышу была открыта. Это и побудило ребят к экстремальным приключениям.

"Прибывшие на место полицейские обнаружили семерых несовершеннолетних. Установлено, что подростки обнаружили открытую дверь на крышу, после чего поднялись на нее. Мобильные устройства несовершеннолетних проверены. Факты участия в опасных играх не выявлены. Принимаются меры по закрытию доступа на крыши жилых комплексов и домов", – пояснила инспектор пресс-службы ДП города Астаны Аружан Бектасова.

На днях в столичной школе уволили 43-летнего учителя истории. Его обвиняют в приставаниях к школьницам.

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