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Житель Астаны избил жену и выпрыгнул с 10-го этажа

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 17:58 Фото: Zakon.kz
1 октября 2024 года в Астане произошла трагедия в одном из жилых домов. Перед прыжком с десятого этажа мужчина поссорился с женой, а затем избил ее. В пресс-службе столичной полиции рассказали Zakon.kz, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители отметили, что поздно вечером  к ним поступило сообщение о найденном мужчине без признаков жизни. Прибывшие на место стражи порядка установили, что перед прыжком погибший  поругался с женой.

"В ходе конфликта он нанес супруге телесные повреждения, а затем спрыгнул с 10-го этажа жилого дома".Пресс-служба ДП Астаны

Потерпевшую госпитализировали.

"По данному факту возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Астаны

Иные сведения досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в поселке Боралдай Алматинской области мать до смерти избила ребенка с инвалидностью. Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

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