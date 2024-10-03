Житель Астаны избил жену и выпрыгнул с 10-го этажа

1 октября 2024 года в Астане произошла трагедия в одном из жилых домов. Перед прыжком с десятого этажа мужчина поссорился с женой, а затем избил ее. В пресс-службе столичной полиции рассказали Zakon.kz, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители отметили, что поздно вечером к ним поступило сообщение о найденном мужчине без признаков жизни. Прибывшие на место стражи порядка установили, что перед прыжком погибший поругался с женой.

"В ходе конфликта он нанес супруге телесные повреждения, а затем спрыгнул с 10-го этажа жилого дома". Пресс-служба ДП Астаны

Потерпевшую госпитализировали.

"По данному факту возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Астаны

Иные сведения досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в поселке Боралдай Алматинской области мать до смерти избила ребенка с инвалидностью. Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания (ИВС).