Житель Астаны убил сожительницу и спрыгнул с 25-го этажа

19 июня 2025 года в Астане произошла страшная трагедия. Житель столицы нанес ножевые ранения сожительнице, после чего спрыгнул с 25-го этажа. Иные подробности озвучили Zakon.kz в пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП).

По данным из социальных сетей, женщина получила четыре смертельных ножевых ранения на глазах у ребенка.

На запрос корреспондента Zakon.kz в ведомстве уточнили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт.

"Мужчина нанес женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В результате падения он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение". Пресс-служба ДП Астаны

Согласно информации из открытых источников, у погибшей осталось двое детей.

"В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Астаны

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит, заключили в пресс-службе.

Также в Управлении общественного здравоохранения заявили, что мужчина находится в Национальном центре ортопедии и травматологии.

17 июня 2025 года стало известно о другой трагедии. На западе Казахстана 9-летняя девочка и мужчина погибли в колодце с мусором.