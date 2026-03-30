#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Массовая потасовка в Алматинской области – полиция открыла огонь

Фото: Zakon.kz
В городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области произошла массовая потасовка, полиции пришлось применить оружие, сообщает Zakon.kz.

Часть инцидента попала на видео – кто-то дрался, кто-то за кем-то погнался, кто-то уже спешил покинуть место потасовки, в том числе на машинах, также были слышны выстрелы.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области рассказали, что инцидент произошел 28 марта 2026 года.

"По данному факту зарегистрированы два уголовных дела – по фактам хулиганства и оказания сопротивления сотрудникам полиции. Семь человек признаны в качестве подозреваемых лиц. Все причастные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали в ДП.

Там добавили, что прибывшие на место происшествия стражи порядка стреляли в воздух в качестве предупреждения.

Досудебное расследование продолжается. Его ход поставлен на особый контроль.

В Туркестанской области в городе Арыси ранее двух братьев избили толпой из-за 500 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: