Массовая потасовка в Алматинской области – полиция открыла огонь

В городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области произошла массовая потасовка, полиции пришлось применить оружие, сообщает Zakon.kz.

Часть инцидента попала на видео – кто-то дрался, кто-то за кем-то погнался, кто-то уже спешил покинуть место потасовки, в том числе на машинах, также были слышны выстрелы.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области рассказали, что инцидент произошел 28 марта 2026 года.

"По данному факту зарегистрированы два уголовных дела – по фактам хулиганства и оказания сопротивления сотрудникам полиции. Семь человек признаны в качестве подозреваемых лиц. Все причастные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали в ДП.

Там добавили, что прибывшие на место происшествия стражи порядка стреляли в воздух в качестве предупреждения.

Досудебное расследование продолжается. Его ход поставлен на особый контроль.

