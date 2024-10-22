Грузовик полыхнул на окраине Кокшетау

22 октября на окраине города Кокшетау загорелась кабина грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели не допустили распространения огня.

"Пожар ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что газбаллоны взорвались в кузове автомобиля в Астане.