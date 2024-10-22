Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Грузовик полыхнул на окраине Кокшетау

Грузовик полыхнул на окраине Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 20:27 Фото: скриншот видео
22 октября на окраине города Кокшетау загорелась кабина грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели не допустили распространения огня.

"Пожар ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что газбаллоны взорвались в кузове автомобиля в Астане.

Читайте также

Легковой автомобиль потушили в Актобе
Огнеборцы Актобе показали, как тушили горящий автомобиль на проезжей части
Депутата арестовали в Карагандинской области
Угрожал ножом и пистолетом: депутата арестовали в Карагандинской области
Автомобиль сбил мальчика в Семее
В Семее автомобиль сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу
Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Сына депутата Даулета Турлыханова лишили свободы
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: