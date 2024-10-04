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Полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре

Полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:26 Фото: Instagram/police_almobl
Департамент полиции Алматинской области показал кадры задержания участников разборки в Талгаре, в ходе которой погиб молодой парень, сообщает Zakon.kz.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в ИВС.

Позднее в Instagram областного ДП появились кадры задержания участников разборки.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Иная информация, как подчеркнули в полиции, в интересах следствия разглашению не подлежит.

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