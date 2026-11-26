83 метра вслепую за три секунды: полиция показала пугающие кадры ДТП
Фото: pexels
В Департаменте полиции (ДП) области Абай показали, чем может закончиться микросон за рулем. В опубликованном видео водитель засыпает во время движения и становится участником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.
Микросон – кратковременный сон, во время которого водитель теряет контроль над автомобилем.
Так, как отмечают стражи порядка, при скорости 100 км/ч всего за 3 секунды машина проезжает около 83 метров без контроля водителя. За это время может произойти трагедия.
"Самое опасное, что микросон может наступить незаметно для самого водителя. Кофе, громкая музыка и открытое окно не избавляют от усталости".Пресс-служба ДП области Абай
Правоохранители перечислили признаки сонливости за рулем:
- тяжесть в веках;
- частая зевота;
- снижение концентрации;
- замедленная реакция.
В полиции казахстанцев призывают при этих признаках остановиться в безопасном месте и отдохнуть.
Не пытайтесь преодолеть сонливость – это опасно для жизни.
"Не садитесь за руль в состоянии усталости. Перед поездкой обязательно отдыхайте, соблюдайте режим труда и отдыха, делайте остановки в пути. Микросон за рулем может привести к серьезным последствиям". Пресс-служба ДП области Абай
24 ноября 2026 года в Актюбинской области в результате ДТП погибла врач-оториноларинголог из Кандыагаша. Позже стало известно о смерти ее сына. Молодой человек покончил с собой.
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