Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы
КАМАЗ поднимался по улице Медеубекова в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
По невыясненным пока причинам прямо перед перекрестком с улицей Жандосова в какой-то момент КАМАЗ потащило назад.
Фото: Zakon.kz
Во время движения КАМАЗ буквально разбросал в стороны легковые автомобили, стоящие позади него.
Фото: Zakon.kz
Первым под удар попал Nissan, Volkswagen и китайский автомобиль Exeed.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Затем через полосу встречного движения задним ходом КАМАЗ буквально залетел на тротуар и врезался в забор небольшой организации.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности на тротуаре не оказалось пешеходов.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что в ДТП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что Hyundai Lafesta "кувыркалась" на Кульджинке в Алматы.