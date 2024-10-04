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Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03 Фото: Zakon.kz
4 октября в Алматы на пересечении улиц Медеубекова и Жандосова груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

КАМАЗ поднимался по улице Медеубекова в южном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

По невыясненным пока причинам прямо перед перекрестком с улицей Жандосова в какой-то момент КАМАЗ потащило назад.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

Во время движения КАМАЗ буквально разбросал в стороны легковые автомобили, стоящие позади него.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

Первым под удар попал Nissan, Volkswagen и китайский автомобиль Exeed.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

Затем через полосу встречного движения задним ходом КАМАЗ буквально залетел на тротуар и врезался в забор небольшой организации.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на тротуаре не оказалось пешеходов.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в ДТП никто не пострадал.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:03

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что Hyundai Lafesta "кувыркалась" на Кульджинке в Алматы.

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