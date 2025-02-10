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Происшествия

Полицейское авто попало под КамАЗ в Семее

Полицейское авто попало под КамАЗ в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:42 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Семее полицейский автомобиль попал под КамАЗ. По данным Департамента полиции Абайской области, экипаж следовал на срочный вызов, сообщает Zakon.kz.

ДТП с участием грузового автомобиля и полицейского автотранспорта произошло 10 февраля 2025 года.

"Экипаж батальона патрульной полиции, патрулируя ул. Би-Боранбая, направлялся на вызов о семейном скандале, когда их служебная машина столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель КамАЗа, выезжая с автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра, что привело к аварии".Пресс-служба ДП Абайской области

В полиции региона отметили, что обстоятельства аварии выясняются.

"В результате ДТП никто не пострадал, но происшествие еще раз напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются", – заключили в пресс-службе ДП Абайской области.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

9 февраля 2025 года стало известно, что в Мангистауской области произошла жуткая авария со смертельным исходом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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