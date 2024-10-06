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Четыре человека получили ожоги во время пожара, затронувшего две области в Казахстане

пожар в двух областях, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 18:49 Фото: pixabay
6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. На место пожара выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования, сообщает Zakon.kz.

По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на предварительной площади 40 га.

"В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже еще одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолете АО "Казавиаспас" доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени тяжести", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Днем степной пожар перешел границу Павлодарской области на непокрытую лесом территорию "Баянаульского государственного национального природного парка". К месту пожара вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Забор воды производится из озера Шалкаркол.

"По состоянию на 17:00 произведено 6 сбросов общим объемом 18 тонн воды. Также в ходе аэровизуального облета было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей поселка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых восемь детей".Пресс-служба МЧС РК

В командном центре МЧС РК был развернут штаб. На месте пожара находится вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов. Также выехал аким Карагандинской области.

Была наращена группировка спасателей.

От Карагандинской и Павлодарской областей на месте пожара задействованы силы ДЧС, МИО, МЭПР: 183 человека личного состава, 56 единиц техники и 4 вертолета.

Предварительная площадь пожара составила более 3 тысяч гектаров.

Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.

Ранее сообщалось, что 16 человек спасли огнеборцы во время пожара в Петропавловске.

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МЧС РК Карагандинская область Павлодарская область Пожар 2024 год Пожары Спасатели
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