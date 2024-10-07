Спасатели МЧС помогли мальчику, который проткнул ногу вилами
Фото: Zakon.kz
Спасатели оперативно-спасательного отряда Кызылорды помогли мальчику, который проткнул ногу сельскохозяйственными вилами, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, инцидент произошел в пригородном селе Махамбет города Кызылорда.
Фото: пресс-служба МЧС РК
За короткое время спасатели, с помощью гидравлических инструментов, перекусили железные зубья и освободили ногу восьмилетнего мальчика.
"Оказав первую доврачебную помощь, ребенка передали бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.
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