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Спасатели МЧС помогли мальчику, который проткнул ногу вилами

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 07:15 Фото: Zakon.kz
Спасатели оперативно-спасательного отряда Кызылорды помогли мальчику, который проткнул ногу сельскохозяйственными вилами, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, инцидент произошел в пригородном селе Махамбет города Кызылорда.

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Фото: пресс-служба МЧС РК

За короткое время спасатели, с помощью гидравлических инструментов, перекусили железные зубья и освободили ногу восьмилетнего мальчика.

"Оказав первую доврачебную помощь, ребенка передали бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.

Накануне четыре человека получили ожоги во время пожара в Карагандинской и Павлодарской областях.

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