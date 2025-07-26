Перелазила через забор и проткнула ногу: спасатели помогли ребенку в Шахтинске

Помощь спасателей со спецоборудованием потребовалась подростку в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

Девочка 2011 года рождения хотела перелезть через забор и проткнула ногу металлической проволокой.

"Спасатели освободили ногу пострадавшей при помощи гидравлического инструмента и передали девочку бригаде скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее в МЧС сообщили о том, что удалось обнаружить фрагменты военного вертолета, который исчез с радаров 25 июля 2025 года. Части воздушного судна нашли в озере Сорбулак в Алматинской области.