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Происшествия

Перелазила через забор и проткнула ногу: спасатели помогли ребенку в Шахтинске

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 11:40 Фото: akorda.kz
Помощь спасателей со спецоборудованием потребовалась подростку в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

Девочка 2011 года рождения хотела перелезть через забор и проткнула ногу металлической проволокой.

"Спасатели освободили ногу пострадавшей при помощи гидравлического инструмента и передали девочку бригаде скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее в МЧС сообщили о том, что удалось обнаружить фрагменты военного вертолета, который исчез с радаров 25 июля 2025 года. Части воздушного судна нашли в озере Сорбулак в Алматинской области.

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Андрей Дюсупов
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