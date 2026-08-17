#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.02
536.18
5.54
Происшествия

Два человека пострадали из-за степных пожаров в Карагандинской области

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 12:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Степные пожары зафиксированы сразу в четырех районах Карагандинской области. Для координации действий в области работает оперативный штаб, сообщает Zakon.kz.

17 августа 2026 года начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области Маргулан Аманбаев на аппаратном совещании штаба сообщил, что степные пожары зафиксированы в Шетском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Для их локализации и защиты населенных пунктов задействованы 620 сотрудников и 134 единицы техники.

"Новых очагов возгорания не обнаружено, угрозы населенным пунктам нет. Но ситуацию осложняют жаркая погода и сильный ветер", – пояснил Маргулан Аманбаев.

За медицинской помощью уже обратились двое мужчин, 1970 и 1989 годов рождения. Один получил ожоги 10% тела, второй – 20%. Оба находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

По информации акима Каркаралинского района Саята Мусина, возле Жанатогана работают две противопожарные группы. Задействованы 159 человек и 52 единицы техники. Кроме того, потушены три пожара возле зимовок в районе села Бесоба.

В Актогайском и Шетском районах ситуация стабильная, природные возгорания ликвидированы.

15 августа 2026 года природный пожар вспыхнул на востоке Казахстана. Добраться до некоторых очагов наземным группам было сложно, поэтому спасатели задействовали пять вертолетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Сено
19:52, 09 октября 2024
В Карагандинской области пострадавшим от степного пожара пообещали компенсацию
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
18:56, 07 октября 2024
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи
22:49, 07 октября 2024
Не верьте слухам: аким Каркалинского района обратился к жителям из-за степного пожара
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Торпедо&quot; праздную гол в ворота &quot;Алматы&quot;
13:17, Сегодня
Чемпион без побед, "Торпедо" громит "Алматы": итоги третьего игрового дня Кубка Казахстана
Главный тренер &quot;Окжетпеса&quot; прокомментировал победу над &quot;Атырау&quot; в КПЛ
13:00, Сегодня
Главный тренер "Окжетпеса" прокомментировал победу над "Атырау" в КПЛ
Нападающий &quot;Барыса&quot; Всеволод Логвин
12:35, Сегодня
"Барыс" стартует в первом предсезонном турнире – Кубке Республики Башкортостан
Главный тренер &quot;Астана&quot; Григорий Бабаян с &quot;Кызылжаром&quot; в КПЛ
12:15, Сегодня
Главный тренер "Астана" Григорий Бабаян объяснил ничейный результат с "Кызылжаром" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: