Два человека пострадали из-за степных пожаров в Карагандинской области

Степные пожары зафиксированы сразу в четырех районах Карагандинской области. Для координации действий в области работает оперативный штаб, сообщает Zakon.kz.

17 августа 2026 года начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области Маргулан Аманбаев на аппаратном совещании штаба сообщил, что степные пожары зафиксированы в Шетском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Для их локализации и защиты населенных пунктов задействованы 620 сотрудников и 134 единицы техники.

"Новых очагов возгорания не обнаружено, угрозы населенным пунктам нет. Но ситуацию осложняют жаркая погода и сильный ветер", – пояснил Маргулан Аманбаев.

За медицинской помощью уже обратились двое мужчин, 1970 и 1989 годов рождения. Один получил ожоги 10% тела, второй – 20%. Оба находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

По информации акима Каркаралинского района Саята Мусина, возле Жанатогана работают две противопожарные группы. Задействованы 159 человек и 52 единицы техники. Кроме того, потушены три пожара возле зимовок в районе села Бесоба.

В Актогайском и Шетском районах ситуация стабильная, природные возгорания ликвидированы.

15 августа 2026 года природный пожар вспыхнул на востоке Казахстана. Добраться до некоторых очагов наземным группам было сложно, поэтому спасатели задействовали пять вертолетов.