Очередной суицид произошел в Алматы

В Алматы 23 сентября 2024 года произошел очередной суицид, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях: с высотки прыгнул 18-летний юноша.

В пресс-службе ДП Алматы факт подтвердили.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – указано в комментарии.

Это не первый суицид в городе за последние недели.

12 сентября сообщалось, что 12-летняя девочка прыгнула с 13 этажа. 16 сентября 2024 года две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что это был однозначно суицид.

21 сентября произошел еще один суицид: в Бостандыкском районе девочка подросткового возраста упала с балкона 13-го этажа.

Ночью 22 сентября на проспекте Достык 19-летний курсант Пограничной академии КНБ погиб после падения с верхних этажей высотки.