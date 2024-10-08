Взрыв произошел на предприятии в Акмолинской области, рабочий в реанимации

Взрыв произошел на территории одного из предприятий в селе Тасоткель Жаркаинского района Акмолинской области. Серьезно пострадал один рабочий, он впал в кому, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О случившемся полиции стало известно из сообщения медработников Жаркаинской районной больницы. 37-летний мужчина поступил в медучреждение со множеством серьезных травм.

"Предварительно установлено, что пострадавший, находясь на территории одного из местных ТОО села Тасоткель, производил обычные сварочные работы с прицепом ПТС-12 колесного трактора К-700. Далее, по завершении работ, он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. В это время и произошел взрыв вышеуказанной бочки из-за скопившихся внутри газов", – уточнили подробности в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

В настоящее время пациент остается в палате интенсивной терапии.

"Мужчина поступил по скорой помощи в коматозном состоянии, без сознания. Из анамнеза – во время работы взорвалась бочка, его отбросило на определенное расстояние. Ожогов нет, но были тяжелые травмы – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом ключицы и травматический гемопневмоторакс справа. Это когда в плевральной полости скопились воздух и кровь, поэтому больной самостоятельно не дышал", – сообщил Zakon.kz заведующий отделением хирургии Жарканской районной больницы Махамбет Досмуратов.

Пациенту оказали всю необходимую помощь.

"Мы его прооперировали, сделали двустороннюю трепанацию черепа. Сейчас состояние стабильно тяжелое. С аппарата ИВЛ сняли, но дышит с помощью кислорода. Из комы вышел, состояние оценивается как глубокое оглушение. Все, что требовалось, мы сделали, дальше все зависит от жизненных ресурсов человека", – отметил Махамбет Манасович.

Делать прогнозы врачи пока не берутся, ситуацию усугубляют серьезные травмы, которые мужчина, оказывается, получил ранее, два-три года назад. Тогда его сильно избили, и, по-видимому, была травма легкого, поэтому при поступлении в больницу он плохо дышал и кашлял кровью. При этом после того случая мужчина не обращался к врачам, лечился самостоятельно дома.

Полиция по факту взрыва на производстве начала досудебное производство. На сегодня проводятся следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.