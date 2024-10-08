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Вспыхнувшую в Астане квартиру потушили огнеборцы

Пожар, дом, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 23:04 Фото: МЧС РК
8 октября в Астане по улице Габдуллина района Байконыр в многоэтажном жилом доме загорелась квартира. Пожар потушили в 22:49, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, жертв и пострадавших нет.


"В 14-ти этажном жилом доме загорелся утеплитель. Огонь охватил третий и четвертый этажи с общей площадью 20 кв. м", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что столичные огнеборцы локализовали пожар в квартире одного из столичных жилищных комплексов в Астане, но еще не потушили.

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