Огнеборцы Карагандинской области потушили пожар в бане
Фото: Zakon.kz
Посреди ночи 8 октября на территории частного жилого дома поселка Вольный Абайского района по улице Шахтерская произошло загорание бани, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар потушили. Пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что аким Каркалинского района обратился к жителям из-за степного пожара.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript