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Огнеборцы Карагандинской области потушили пожар в бане

Частный сектор, пожар, частный дом, пожарные, полицейские, пожарная служба, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, полиция, полицейский, пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 03:20 Фото: Zakon.kz
Посреди ночи 8 октября на территории частного жилого дома поселка Вольный Абайского района по улице Шахтерская произошло загорание бани, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар потушили. Пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 03:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что аким Каркалинского района обратился к жителям из-за степного пожара.

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