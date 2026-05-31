Крупный пожар разгорелся в частном секторе в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В районе Байконыр в Астане произошел крупный пожар. На улице Толстого загорелись три частных жилых дома, расположенных рядом друг с другом, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, к моменту прибытия пожарных подразделений крыши строений были полностью охвачены огнем. Спасатели организовали бесперебойную подачу воды и приступили к тушению.
Работу пожарных осложняют высокая пожарная нагрузка и сильное задымление. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Уральске пожар в кафе едва не привел к взрыву.
