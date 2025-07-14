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События

Чиновник-лудоман спустил миллионы тенге на азартные игры: как его наказали

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В городе Сатпаеве госслужащего уволили за ставки в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в прокуратуре региона 14 июля 2025 года, согласно закону "О противодействии коррупции", государственные служащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.

При этом прокуроры в рамках анализа установили, что главный специалист акимата города Сатпаева систематически нарушал эти требования.

"Согласно официальной информации, предоставленной букмекерскими компаниями, он осуществлял ставки в азартных играх на сумму около 16 млн тенге. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственный служащий уволен с занимаемой должности", – сказано в сообщении надзорного органа.

Это не единственный такой случай. В Западно-Казахстанской области 16 чиновников лишились своих должностей после проверки областной прокуратуры. Их тоже уличили в азартных играх через букмекерские конторы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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