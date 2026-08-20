Ребенок выпал из окна дома и чудом остался жив в Павлодаре
Фото: pexels
В Павлодаре четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Инцидент произошел 18 августа 2026 года. После падения ребенка доставили в детскую областную больницу, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает 20 августа 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", врачи обследовали пострадавшую и провели необходимые медицинские процедуры.
По их данным, девочке удалось избежать серьезных травм.
"Девочка была осмотрена, проведены необходимые диагностические исследования. Показаний для госпитализации не выявлено, направлена на амбулаторный уровень наблюдения", – сообщили в Павлодарской детской областной больнице.
Обстоятельства происшествия сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре ребенок застрял на детской площадке.
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