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Происшествия

Ребенок выпал из окна дома и чудом остался жив в Павлодаре

ребенок, окно, выпал из окна, больница, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:48 Фото: pexels
В Павлодаре четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Инцидент произошел 18 августа 2026 года. После падения ребенка доставили в детскую областную больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 20 августа 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", врачи обследовали пострадавшую и провели необходимые медицинские процедуры.

По их данным, девочке удалось избежать серьезных травм.

"Девочка была осмотрена, проведены необходимые диагностические исследования. Показаний для госпитализации не выявлено, направлена на амбулаторный уровень наблюдения", – сообщили в Павлодарской детской областной больнице.

Обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре ребенок застрял на детской площадке.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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