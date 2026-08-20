Ребенок выпал из окна дома и чудом остался жив в Павлодаре

Фото: pexels

В Павлодаре четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Инцидент произошел 18 августа 2026 года. После падения ребенка доставили в детскую областную больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 20 августа 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", врачи обследовали пострадавшую и провели необходимые медицинские процедуры. По их данным, девочке удалось избежать серьезных травм. "Девочка была осмотрена, проведены необходимые диагностические исследования. Показаний для госпитализации не выявлено, направлена на амбулаторный уровень наблюдения", – сообщили в Павлодарской детской областной больнице. Обстоятельства происшествия сейчас уточняются. Ранее сообщалось, что в Павлодаре ребенок застрял на детской площадке.

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