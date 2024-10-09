Ночью в одном из домов Астаны загорелась кухня

Фото: Zakon.kz

В Астане в районе Сарыарка по ул. Ж.Сейдалина произошло возгорание кровли двухэтажного жилого дома, кухонного и мангального помещения, сообщает Zakon.kz.

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