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Ночью в одном из домов Астаны загорелась кухня

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 04:32 Фото: Zakon.kz
В Астане в районе Сарыарка по ул. Ж.Сейдалина произошло возгорание кровли двухэтажного жилого дома, кухонного и мангального помещения, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар площадью 200 кв. м спасатели ликвидировали ночью 10 октября. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту!

Ранее Атырау окутал запах дыма и гари из-за возгорания камыша в природном резервате "Ақжайық". Жители пожаловались на кашель и сильное першение в горле.

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