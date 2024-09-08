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Законодательство РК

Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в бане

Спасатели потушили пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 08:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 сентября в столичном районе Сарыарка произошло возгорание бани с переходом на жилой дом, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей Астаны, пожар ликвидирован на общей площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 08:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

В данный момент идет работа по разбору кровли для обнаружения скрытых очагов горения.

8 сентября 2024 года спасатели также предотвратили взрыв. Это произошло в Западно-Казахстанской области.

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