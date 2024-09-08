Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в бане

8 сентября в столичном районе Сарыарка произошло возгорание бани с переходом на жилой дом, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей Астаны, пожар ликвидирован на общей площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В данный момент идет работа по разбору кровли для обнаружения скрытых очагов горения.

8 сентября 2024 года спасатели также предотвратили взрыв. Это произошло в Западно-Казахстанской области.

