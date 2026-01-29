16-летний подросток погиб в Алматы, оставив предсмертную записку

В Казнете появилась информация о погибшем в Алматы 16-летнем подростке. Уточняется, что он скончался после падения с крыши. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подтвердили данные, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно сведениям из социальным сетей, трагедия произошла 27 января 2026 года в районе улиц Розыбакиева – Сатпаева. По словам очевидцев, он оставил предсмертную записку.

В ДП уточнили, что по факту происшествия в Бостандыкском районе возбуждено уголовное дело.

"Мотив и обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы

22 января 2026 года в средней школе №47 имени Каныша Сатпаева в Каскелене во время перемены после первого урока учащемуся 9-го класса внезапно стало плохо. Администрация школы незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные реанимационные и медицинские мероприятия, спасти ребенка не удалось – он скончался на месте.