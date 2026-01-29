#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Происшествия

16-летний подросток погиб в Алматы, оставив предсмертную записку

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 10:53 Фото: Zakon.kz
В Казнете появилась информация о погибшем в Алматы 16-летнем подростке. Уточняется, что он скончался после падения с крыши. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подтвердили данные, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно сведениям из социальным сетей, трагедия произошла 27 января 2026 года в районе улиц Розыбакиева – Сатпаева. По словам очевидцев, он оставил предсмертную записку.

В ДП уточнили, что по факту происшествия в Бостандыкском районе возбуждено уголовное дело.

"Мотив и обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы

22 января 2026 года в средней школе №47 имени Каныша Сатпаева в Каскелене во время перемены после первого урока учащемуся 9-го класса внезапно стало плохо. Администрация школы незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные реанимационные и медицинские мероприятия, спасти ребенка не удалось – он скончался на месте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка
09:48, 12 декабря 2025
На рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка
Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
11:34, 04 апреля 2025
Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
Пенсионерка подожгла мужа в Алматы
12:30, 10 октября 2024
Пенсионерка подожгла мужа в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Безумная драма произошла с лучшей теннисисткой Казахстана в битве за финал AО
11:51, Сегодня
Безумная драма произошла с лучшей теннисисткой Казахстана в битве за финал AО
Какое место занимает Казахстан в рейтинге УЕФА после провала "Кайрата" в ЛЧ
11:42, Сегодня
Какое место занимает Казахстан в рейтинге УЕФА после провала "Кайрата" в ЛЧ
Звезда "Арсенала" поделился целями на Лигу чемпионов после победы над "Кайратом"
11:19, Сегодня
Звезда "Арсенала" поделился целями на Лигу чемпионов после победы над "Кайратом"
Стала известная большая цель сборной Казахстана по футболу (видео)
11:04, Сегодня
Стала известная большая цель сборной Казахстана по футболу (видео)
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: