Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области

Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:26 Фото: Zakon.kz
Подозреваемые закладчики, мужчины 21 и 25 лет, нигде не учились и не работали. Они устроились в один наркомагазин, куратор которого направил их работать в соседнюю Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, подозреваемые сняли дом в пригороде Кокшетау, раз в два дня выходили поднимать "бомбы", расфасовывали и раскладывали по городу через закладки.

После сбора достаточной доказательной базы наркополицейские задержали закладчиков. У каждого в момент задержания были обнаружены расфасованные свертки с психотропным веществом "мефедрон", 33 и 30 г.
"Выяснилось, что 25-летний закладчик после "устройства на работу" стал сам употреблять наркотики. 8 октября 2024 года оба закладчика были водворены в изолятор временного содержания города Кокшетау", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что закладчики "синтетики" съезжаются в Атырау из разных регионов страны.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Антикор предупредил о мошенниках в мессенджерах
В Абайской области полицейский спас семью из пожара
В Абайской области полицейский спас семью из пожара
расследование убийства
Пропавшего в Алматы директора Lenovo нашли мертвым
Аймира Муксулова
Акмолинская область Северо-Казахстанская область 2024 год Наркопреступность Наркотики Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: