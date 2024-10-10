Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области

По информации пресс-службы МВД РК, подозреваемые сняли дом в пригороде Кокшетау, раз в два дня выходили поднимать "бомбы", расфасовывали и раскладывали по городу через закладки.





После сбора достаточной доказательной базы наркополицейские задержали закладчиков. У каждого в момент задержания были обнаружены расфасованные свертки с психотропным веществом "мефедрон", 33 и 30 г.