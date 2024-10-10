Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
Подозреваемые закладчики, мужчины 21 и 25 лет, нигде не учились и не работали. Они устроились в один наркомагазин, куратор которого направил их работать в соседнюю Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, подозреваемые сняли дом в пригороде Кокшетау, раз в два дня выходили поднимать "бомбы", расфасовывали и раскладывали по городу через закладки.
После сбора достаточной доказательной базы наркополицейские задержали закладчиков. У каждого в момент задержания были обнаружены расфасованные свертки с психотропным веществом "мефедрон", 33 и 30 г.
"Выяснилось, что 25-летний закладчик после "устройства на работу" стал сам употреблять наркотики. 8 октября 2024 года оба закладчика были водворены в изолятор временного содержания города Кокшетау", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что закладчики "синтетики" съезжаются в Атырау из разных регионов страны.
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