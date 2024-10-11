Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Воинского звания "полковник" лишили экс-военкома в Северо-Казахстанской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 06:33 Фото: Zakon.kz
Бывшего начальника областного департамента обороны Еркеша Бекбаева лишили воинского звания "полковник", сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Петропавловск.news", в июне этого года Бекбаев получил от своего подчиненного взятку в размере 700 тыс. тенге. Именно столько стоило бы продвижение по службе.

Помимо лишения высокого воинского звания суд приговорил Бекбаева:

  • к штрафу в размере 21 млн тенге;
  • лишения права занимать должность на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Указанную сумму штрафа осужденный должен погасить за один месяц. Иначе, как пояснил 9 октября официальный представитель агентства по противодействию коррупции Казахстана Данияр Бигайдаров, приговор может быть изменен на лишение свободы.

При все этом, экс-военком Северо-Казахстанской области избежал конфискации имущества, которое предусматривает часть 2 статьи 366 УК РК. Дело в том, что у стороны обвинения не было доказательств, что Бегайдаров владеет имуществом, добытое преступным путем, либо приобретенное на средства, добытые незаконным путем.

Тем временем 28-летний житель города Петропавловcк проводит время в ожидании лишения свободы, предусмотренное за хранение крупной партии наркотических веществ.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Пьяный водитель на машине со спущенным колесом убегал от полиции в Костанайской области
Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане
В аэропорту Астаны пропала домашняя кошка
пожар в жилом доме в Акмолинской области
Акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара
Алия Абди
Антикор Северо-Казахстанская область 2024 год Штрафы Взятки Военнослужащие Госслужащие Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Тренды в одежде осенью 2024 года
Главные тренды в одежде осенью-2024
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: