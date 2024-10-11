Воинского звания "полковник" лишили экс-военкома в Северо-Казахстанской области

Бывшего начальника областного департамента обороны Еркеша Бекбаева лишили воинского звания "полковник", сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Петропавловск.news", в июне этого года Бекбаев получил от своего подчиненного взятку в размере 700 тыс. тенге. Именно столько стоило бы продвижение по службе.

Помимо лишения высокого воинского звания суд приговорил Бекбаева:

к штрафу в размере 21 млн тенге;

лишения права занимать должность на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Указанную сумму штрафа осужденный должен погасить за один месяц. Иначе, как пояснил 9 октября официальный представитель агентства по противодействию коррупции Казахстана Данияр Бигайдаров, приговор может быть изменен на лишение свободы.

При все этом, экс-военком Северо-Казахстанской области избежал конфискации имущества, которое предусматривает часть 2 статьи 366 УК РК. Дело в том, что у стороны обвинения не было доказательств, что Бегайдаров владеет имуществом, добытое преступным путем, либо приобретенное на средства, добытые незаконным путем.

Тем временем 28-летний житель города Петропавловcк проводит время в ожидании лишения свободы, предусмотренное за хранение крупной партии наркотических веществ.