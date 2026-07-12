Жара дает о себе знать: в Акмолинской области вспыхнули три пожара
Фото: пресс-служба МЧС РК
12 июля в районе села Кабанбай батыра Целиноградского района, в районе железнодорожных путей Тайбайского сельского округа Ерейментауского района и в районе села Байдалы Аршалынского района произошло возгорание сухой травы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, угрозы населенным пунктам не допущено.
"К ликвидации пожаров были привлечены силы ДЧС и МИО. Благодаря оперативным действиям все очаги возгорания полностью ликвидированы на площади более 10 га", – говорится в сообщении.
Казахстанцев призвали в случае пожара или чрезвычайной ситуации звонить по номерам 101 или 112!
Ранее было опубликовано штормовое предупреждение на 13 июля. Казахстанцев предупредили о пожароопасной обстановке на фоне сильной жары.
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