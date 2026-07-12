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Происшествия

Жара дает о себе знать: в Акмолинской области вспыхнули три пожара

пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 22:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
12 июля в районе села Кабанбай батыра Целиноградского района, в районе железнодорожных путей Тайбайского сельского округа Ерейментауского района и в районе села Байдалы Аршалынского района произошло возгорание сухой травы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, угрозы населенным пунктам не допущено.

"К ликвидации пожаров были привлечены силы ДЧС и МИО. Благодаря оперативным действиям все очаги возгорания полностью ликвидированы на площади более 10 га", – говорится в сообщении.

Казахстанцев призвали в случае пожара или чрезвычайной ситуации звонить по номерам 101 или 112!

Ранее было опубликовано штормовое предупреждение на 13 июля. Казахстанцев предупредили о пожароопасной обстановке на фоне сильной жары.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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