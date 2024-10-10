В Павлодаре пенсионерку нашли мертвой в квартире среди сотен килограммов мусора

84-летнюю жительницу Павлодара с синдромом Плюшкина Валентину Фёдоровну нашли мертвой в захламленной квартире. Отсутствие пенсионерки заметили соседи, которые и вызвали полицию, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, на бабушку часто жаловались, так как за несколько лет она накопила в квартире сотни килограммов мусора, а зловония от отходов доходили до верхних этажей. Потому в подъезде появились тараканы.

Отмечается, что ранее пенсионерка жила с сыном, который выпивал и бил ее. В феврале мужчину убили. Но бабушка будто не признавала этого факта и говорила, что сын женился и переехал. Соседи предполагают, что именно этот фактор ухудшил ее состояние.

"В день приносит по четыре-пять мешков. Причем это по несколько мешков в день их тащит. У нее в квартире ужасные условия, до потолка мусор, тараканы прям гнездами. У нас плохо пахнет в подъезде, мухи, тараканы. Дело в том, что этот запах зловонный уже начал подниматься к нам в квартиры. Не дай Бог пожар, а не дай Бог клопы, нам что делать? Полностью вообще из квартиры выселяться?" Жительница Павлодара Алена Перепелица

Жильцы подъезда не видели пенсионерку уже несколько дней. Забеспокоились и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось – он захламлен. Пришлось вскрывать дверь. И внутри всех ждал еще более неприятный сюрприз.



"Вызывают соседи, из квартиры доносится неприятный запах, долгое время не видели соседи женщину. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру, и в ванной комнате обнаружили тело женщины без признаков жизни". Руководитель спасательного подразделения №1 ДЧС Павлодарской области Валерий Архипов

По мнению соседей, если бы старушка постоянно находилась под наблюдением врачей – такого страшного конца ей удалось бы избежать. Ранее пенсионерку уже забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к лечению не могли, а сама она отказалась.

"Когда к нам доставили эту женщину, она была в поведении абсолютно спокойном, отвечала на наши вопросы. Не было агрессивных или каких-то аутоагрессивных тенденций. Она объяснила, – что я очень бережлива и эти вещи мне нужны возможно в будущем будут. Такие люди подлежат оформлению в медико-социальные учреждения стационарного типа. Дом престарелых, я думаю. Психиатрическая больница в данном случае была ей не показана". Замруководителя по психиатрической службе Павлодарского областного центра психического здоровья Виктория Ефимова

Сколько пролежало тело женщины в квартире будут выяснять судмедэксперты. Жилье, наверняка опечатают. Единственный наследник пенсионерки 14-летний подросток живет в специнтернате.

Сходный случай произошел в 2019 году в Москве. Тогда в заваленной мусором квартире умер семилетний мальчик-маугли.