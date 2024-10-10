Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Павлодаре пенсионерку нашли мертвой в квартире среди сотен килограммов мусора

в захламленной квартире нашли тело 84-летней павлодарки, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 00:56 Фото: astanatv.kz
84-летнюю жительницу Павлодара с синдромом Плюшкина Валентину Фёдоровну нашли мертвой в захламленной квартире. Отсутствие пенсионерки заметили соседи, которые и вызвали полицию, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, на бабушку часто жаловались, так как за несколько лет она накопила в квартире сотни килограммов мусора, а зловония от отходов доходили до верхних этажей. Потому в подъезде появились тараканы.

Отмечается, что ранее пенсионерка жила с сыном, который выпивал и бил ее. В феврале мужчину убили. Но бабушка будто не признавала этого факта и говорила, что сын женился и переехал. Соседи предполагают, что именно этот фактор ухудшил ее состояние.

"В день приносит по четыре-пять мешков. Причем это по несколько мешков в день их тащит. У нее в квартире ужасные условия, до потолка мусор, тараканы прям гнездами. У нас плохо пахнет в подъезде, мухи, тараканы. Дело в том, что этот запах зловонный уже начал подниматься к нам в квартиры. Не дай Бог пожар, а не дай Бог клопы, нам что делать? Полностью вообще из квартиры выселяться?" Жительница Павлодара Алена Перепелица

Жильцы подъезда не видели пенсионерку уже несколько дней. Забеспокоились и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось – он захламлен. Пришлось вскрывать дверь. И внутри всех ждал еще более неприятный сюрприз.

"Вызывают соседи, из квартиры доносится неприятный запах, долгое время не видели соседи женщину. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру, и в ванной комнате обнаружили тело женщины без признаков жизни". Руководитель спасательного подразделения №1 ДЧС Павлодарской области Валерий Архипов

По мнению соседей, если бы старушка постоянно находилась под наблюдением врачей – такого страшного конца ей удалось бы избежать. Ранее пенсионерку уже забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к лечению не могли, а сама она отказалась.

"Когда к нам доставили эту женщину, она была в поведении абсолютно спокойном, отвечала на наши вопросы. Не было агрессивных или каких-то аутоагрессивных тенденций. Она объяснила, – что я очень бережлива и эти вещи мне нужны возможно в будущем будут. Такие люди подлежат оформлению в медико-социальные учреждения стационарного типа. Дом престарелых, я думаю. Психиатрическая больница в данном случае была ей не показана". Замруководителя по психиатрической службе Павлодарского областного центра психического здоровья Виктория Ефимова

Сколько пролежало тело женщины в квартире будут выяснять судмедэксперты. Жилье, наверняка опечатают. Единственный наследник пенсионерки 14-летний подросток живет в специнтернате.

Сходный случай произошел в 2019 году в Москве. Тогда в заваленной мусором квартире умер семилетний мальчик-маугли.

Читайте также

пожар в жилом доме в Акмолинской области
Акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара
Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область 2024 год Мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: