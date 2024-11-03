65-летний житель Уральска едва не погиб во время пожара в квартире

Фото: pixabay

В Уральске по ул. Жангирхана в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась мебель и личные вещи, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: