Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

65-летний житель Уральска едва не погиб во время пожара в квартире

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 21:22 Фото: pixabay
В Уральске по ул. Жангирхана в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась мебель и личные вещи, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие спасатели по лестничному маршу спасли 65-летнего мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Как уточняется, пожар удалось потушить на площади 25 кв. м.

Ранее в поселке Боралдай Илийского района Алматинской области загорелась кровля хозяйственной постройки. Огонь в какой-то момент перекинулся на кровлю двухэтажного частного жилого дома.

Читайте также

попытка суицида в Шымкенте
Спасатели удержали 52-летнюю жительницу Шымкента от суицида
пожар
Крупный пожар потушили в Алматинской области
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией
Елена Беляева
МЧС РК Западно-Казахстанская область Уральск Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Новый вид мошенничества с садака: что важно знать казахстанцам
Эксперт Дана Утеген
Что думает эксперт о передаче услуг ЦОНов в Казахстане предпринимателям
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: