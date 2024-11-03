65-летний житель Уральска едва не погиб во время пожара в квартире
Фото: pixabay
В Уральске по ул. Жангирхана в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась мебель и личные вещи, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие спасатели по лестничному маршу спасли 65-летнего мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Как уточняется, пожар удалось потушить на площади 25 кв. м.
Ранее в поселке Боралдай Илийского района Алматинской области загорелась кровля хозяйственной постройки. Огонь в какой-то момент перекинулся на кровлю двухэтажного частного жилого дома.
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