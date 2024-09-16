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Законодательство РК

10 человек спасли огнеборцы во время пожара в Алматинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 22:42 Фото: скриншот видео
16 сентября в микрорайоне Жулдыз города Конаева на первом этаже пятиэтажного жилого дома загорелись квартира и балкон, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь в какой-то момент перекинулся на балкон второго этажа на площади 30 кв. м.

"Прибывшими пожарными из зоны задымления с помощью автолестницы и трехколенной лестницы спасены 10 жителей, шесть из них дети. Пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Уральске пожарные вынесли из огня газовые баллоны.

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