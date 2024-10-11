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Гибель пятерых детей в пожаре в Житикаре: власти пообещали семье новое жилье

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Аким Костанайской области Кумар Аксакалов 11 октября прокомментировал трагедию в Житикаре, где в результате пожара погибли пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Наша газета", он сообщил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который проверяли в августе этого года сотрудники МЧС. Глава региона обсудил произошедшее на встрече с жителями Рудного после того, как вернулся с оперативного совещания в Житикаре.

"Комиссия сейчас будет проводить расследование, и наша задача — исключить подобные случаи в будущем", — заявил Аксакалов.

Он отметил, что специалисты проверяют работу служб, ответственных за предотвращение трагедий. В доме пострадавшей семьи датчик угарного газа был установлен в 2019 году и дважды в год, включая август текущего года, проходил обязательную проверку.

По словам Аксакалова, семье будет оказана помощь, и в ближайшие дни им приобретут новое жилье с необходимой техникой. Он также сообщил, что семья состояла на учете как получатель адресной социальной помощи, а глава семьи находится в местах лишения свободы, в то время как мать детей подрабатывала в магазине.

Напомним, пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в городе Житикара Костанайской области. Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором. Позже уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала детали трагедии. 

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