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Четырех человек спасли из снежного плена на трассе Астана – Павлодар

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 09:43 Фото: Zakon.kz
В ночь на 12 октября спасатели пришли на помощь на 159 км дороги Астана – Павлодар в районе озера Тамдыколь, где в степи застрял автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Для эвакуации граждан на место вызова был направлен личный состав ДЧС Акмолинского региона на высокопроходимой технике.

"Четверых человек, 1954, 1955, 1961 и 1996 годов рождения, эвакуировали в пункт обогрева Ерейментау, в медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве призывают граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать СМС-сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать все необходимые меры предосторожности при выезде в дальнюю дорогу.

Ранее дорожники предупреждали жителей региона о плохих погодных условиях на трассах страны.

Также накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.

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