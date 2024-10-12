Четырех человек спасли из снежного плена на трассе Астана – Павлодар

В ночь на 12 октября спасатели пришли на помощь на 159 км дороги Астана – Павлодар в районе озера Тамдыколь, где в степи застрял автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Для эвакуации граждан на место вызова был направлен личный состав ДЧС Акмолинского региона на высокопроходимой технике.

"Четверых человек, 1954, 1955, 1961 и 1996 годов рождения, эвакуировали в пункт обогрева Ерейментау, в медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве призывают граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать СМС-сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать все необходимые меры предосторожности при выезде в дальнюю дорогу.

Ранее дорожники предупреждали жителей региона о плохих погодных условиях на трассах страны.

Также накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.