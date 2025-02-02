Двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области

В 12 км от села Карасу одноименного района Костанайской области спасатели провели успешную операцию по эвакуации автомобиля, застрявшего в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, отец решил обучить двоих сыновей зимней рыбалке, но на обратном пути его автомобиль оказался заблокированным в снежной ловушке.





"Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и отбуксировали машину на очищенный участок дороги. В свою очередь, водитель поблагодарил спасателей за оперативность и оказанную помощь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке.