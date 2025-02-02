#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
518.14
537.57
5.27
Происшествия

Двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области

помощь спасателей в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 00:09 Фото: скриншот видео
В 12 км от села Карасу одноименного района Костанайской области спасатели провели успешную операцию по эвакуации автомобиля, застрявшего в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, отец решил обучить двоих сыновей зимней рыбалке, но на обратном пути его автомобиль оказался заблокированным в снежной ловушке.


"Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и отбуксировали машину на очищенный участок дороги. В свою очередь, водитель поблагодарил спасателей за оперативность и оказанную помощь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке
Происшествия
20:54, 02 февраля 2025
Спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке
Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане
Происшествия
19:07, 02 февраля 2025
Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане
За пранк с игрушечным пистолетом жителя Астаны арестовали на 15 суток
Происшествия
16:52, 02 февраля 2025
За пранк с игрушечным пистолетом жителя Астаны арестовали на 15 суток
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: