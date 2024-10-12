Снежный хаос в Астане: более сотни аварий за сутки, 12 человек пострадали

12 октября на автодорогах Астаны зарегистрировано 120 ДТП, в которых пострадали 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz сообщили в столичном Департаменте полиции.

"В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, образование местами гололеда) за 12 октября на дорогах столицы зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.

В полиции попросили водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, осуществлять стоянку в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских.

"Просим отнестись с пониманием и настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метео условий, периодически ограничивают движение на загородных трассах. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать световозвращающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", – добавили в ДП.

Ранее сообщалось, что фуры, КАМАЗ и ГАЗель застряли на трассах в СКО из-за гололедицы.