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Снежный хаос в Астане: более сотни аварий за сутки, 12 человек пострадали

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 20:24 Фото: Zakon.kz
12 октября на автодорогах Астаны зарегистрировано 120 ДТП, в которых пострадали 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz сообщили в столичном Департаменте полиции. 

"В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, образование местами гололеда) за 12 октября на дорогах столицы зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.

В полиции попросили водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, осуществлять стоянку в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских.

"Просим отнестись с пониманием и настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метео условий, периодически ограничивают движение на загородных трассах. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать световозвращающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", – добавили в ДП.

Ранее сообщалось, что фуры, КАМАЗ и ГАЗель застряли на трассах в СКО из-за гололедицы. 

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