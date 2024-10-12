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Фуры, КАМАЗ и ГАЗель застряли на трассах в СКО из-за гололедицы

камаз , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 19:07 Фото: ДП СКО
В Северо-Казахстанской области первый снег привел к осложнению ситуации на автодорогах. За последние сутки полицейские региона несколько раз приходили на помощь водителям, оказавшимся в сложных условиях из-за гололедицы, сообщает Zakon.kz.

По информации областного Департамента полиции, на трассе Челябинск – Новосибирск на 418 км сразу четыре фуры не смогли продолжить движение из-за скользкой дороги. На 619 км водитель легкового автомобиля, 74-летний житель, направлявшийся в Омск, оказался в кювете.

Еще три инцидента произошли на автодороге Жезказган – Петропавловск. На 896 км занесло и развернуло КАМАЗ, на 899 км в кювет вылетела ГАЗель, а на 940 км перевернулся автомобиль Audi.

Ранее сообщалось, что автодорогу из Астаны до Темиртау закрыли из-за непогоды

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