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Происшествия

Полицейские пострадали в жесткой аварии на трассе Самара – Шымкент

ДТП, Самара, Шымкент, полицейская машина, Кызылординская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 09:40 Фото: Instagram/100baksoff_almaty
В Кызылординской области на трассе произошло два подряд ДТП, в одном из которых пострадали полицейские, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Кызылординской области, 7 января 2025 года на трассе Самара – Шымкент в районе населенного пункта Талдарал, недалеко от Кызылорды, двое сотрудников патрульной полиции, находясь в закрепленном за ними служебном автомобиле, оформляли ДТП с участием двух автомобилей.

"В момент, когда они находились в машине, водитель грузового автомобиля Man, потеряв управление, столкнулся с передней частью эвакуатора "Газель", двигавшегося во встречном направлении. Затем прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль и задел автомобиль Lexus. В результате оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus получили травмы и госпитализированы в областную больницу", – сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Накануне, 7 января, стало известно, что в России в серьезном ДТП пострадали несколько казахстанцев. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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