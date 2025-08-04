Две несовершеннолетние сбежали из детского дома в Алматы

18 июля 2025 года из детского дома №1 Алматы сбежали две воспитанницы. Кристина Белгородская и Маргарита Черепанова ушли утром из учреждения и по сей день не вернулись, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом инциденте разместили волонтеры Алматы "Lider.kz".

Сегодня, 4 августа 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) прокомментировали исчезновение двух девушек.

"По факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело. Ранее несовершеннолетние неоднократно покидали учреждение и каждый раз устанавливались и возвращались силами сотрудников полиции". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что обеспечение безопасности детей является приоритетом.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения", – добавили в ведомстве.

В заключительной части сказано, что по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками.

1 августа 2025 года в акимате Алматы прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл".