#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
543.24
619.89
6.78
События

Две несовершеннолетние сбежали из детского дома в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
18 июля 2025 года из детского дома №1 Алматы сбежали две воспитанницы. Кристина Белгородская и Маргарита Черепанова ушли утром из учреждения и по сей день не вернулись, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом инциденте разместили волонтеры Алматы "Lider.kz".

Сегодня, 4 августа 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) прокомментировали исчезновение двух девушек.

"По факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело. Ранее несовершеннолетние неоднократно покидали учреждение и каждый раз устанавливались и возвращались силами сотрудников полиции".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что обеспечение безопасности детей является приоритетом.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения", – добавили в ведомстве.

В заключительной части сказано, что по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками.

1 августа 2025 года в акимате Алматы прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В КНБ заявили о задержании вице-министра транспорта
События
09:41, Сегодня
В КНБ заявили о задержании вице-министра транспорта
Не только розыгрыши и призы: как Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" меняет общество
События
09:00, Сегодня
Не только розыгрыши и призы: как Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" меняет общество
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: