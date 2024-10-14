Гибель 19-летнего парня расследуют в Астане

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина утверждает, что четверо мужчин убили ее 19-летнего сына и выкинули тело с девятого этажа. В полиции прокомментировали редакции Zakon.kz, что по факту гибели возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ДП Астаны, 13 октября 2024 года очевидцы обнаружили мужчину без признаков жизни. "По прибытии сотрудников полиции установлена личность погибшего. Управлением полиции района Алматы по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего. Читайте также За убийство мужа-тирана осудили жительницу Туркестанской области

Следите за новостями zakon.kz в: