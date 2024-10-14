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Законодательство РК

Гибель 19-летнего парня расследуют в Астане

расследование убийства 19-летнего парня в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 18:16 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, на котором женщина утверждает, что четверо мужчин убили ее 19-летнего сына и выкинули тело с девятого этажа. В полиции прокомментировали редакции Zakon.kz, что по факту гибели возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ДП Астаны, 13 октября 2024 года очевидцы обнаружили мужчину без признаков жизни. 

"По прибытии сотрудников полиции установлена личность погибшего. Управлением полиции района Алматы по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего.

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