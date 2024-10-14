Из-за непогоды в Акмолинской области за день произошло более двух тысяч аварий

В Акмолинской области произошло более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий без пострадавших за один день, сообщает Zakon.kz.

12 октября акмолинские патрульные работали в усиленном режиме из-за сложной метеорологической обстановки. Для предотвращения серьезных ДТП движение было ограничено на нескольких трассах.

"Несмотря на принятые меры, в этот день зарегистрировано более 2400 ДТП с механическими повреждениями. Одно из значительных происшествий произошло на 155-м км автодороги Астана – Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учел сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Как уточняется, пострадавших в этом инциденте не было.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь в обеспечении безопасности дорожного движения во время подъема грузовика. Водителя, допустившего опрокидывание, привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В период ограничения дорожного движения обеспечено сопровождение более тысячи авто: до города Щучинска – 740 единиц (из них 600 легковых и 140 грузовых), а также из города Кокшетау до города Астаны – 565 единиц (из них 470 легковых и 94 грузовых автомобилей).

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