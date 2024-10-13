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Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 13:49 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Карагандинской области рассказали о десятках ДТП, которые случились на дорогах региона из-за резкого похолодания. Одна из аварий закончилась смертью человека, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, около 19 часов 12 октября в Караганде на улице Липецкая 53-летний водитель маршрутного автобуса в условиях гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода.

"Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм", – рассказали в ДП региона.

Транспортные происшествия с пострадавшими произошли также в Шахтинске и Темиртау. Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В целом в регионе в связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения за последние сутки случилось 22 дорожно-транспортных происшествия.

Напомним, в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 15 областях Казахстана на 13 октября объявлено штормовое предупреждение.

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