Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда

В Департаменте полиции Карагандинской области рассказали о десятках ДТП, которые случились на дорогах региона из-за резкого похолодания. Одна из аварий закончилась смертью человека, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, около 19 часов 12 октября в Караганде на улице Липецкая 53-летний водитель маршрутного автобуса в условиях гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода.

"Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм", – рассказали в ДП региона.

Транспортные происшествия с пострадавшими произошли также в Шахтинске и Темиртау. Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В целом в регионе в связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения за последние сутки случилось 22 дорожно-транспортных происшествия.

Напомним, в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 15 областях Казахстана на 13 октября объявлено штормовое предупреждение.