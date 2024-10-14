Влюбленного романтика ограбили на первом свидании в Караганде

Романтическая встреча для 38-летнего жителя города Сарани обернулась грабежом, сообщает Zakon. kz.

Все началось со знакомства в социальной сети, которое длилось в течение месяца. И все же онлайн-знакомая назначила мужчине встречу в Караганде, указав адрес для их совместного романтического вечера. Об этом передает пресс-служба регионального ДП.

Прибыв по указанному адресу, романтик из Сарани обнаружил незнакомого мужчину, который сразу повел себя агрессивно. Угрожая расправой и применив физическую силу, он отобрал у потерпевшего все денежные средства в размере 11 тыс. тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – говорится в сообщении.

Земляки потерпевшего тем временем остались без тепла. В Сарани не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным.