Мужчина получил ожоги при попытке потушить пожар в Семее
Фото: Zakon.kz
В Семее произошел пожар на территории частного жилого дома. При попытке самостоятельно справиться с огнем мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщили в МЧС, сообщает Zakon.kz.
Сегодня на пульт службы 112 поступило сообщение о возгорании на территории частного жилого дома по улице Заозерной.
На место происшествия оперативно направили силы и средства МЧС. По прибытии пожарные установили, что огнем охвачена кровля хозяйственной постройки.
Спасатели незамедлительно приступили к тушению и полностью ликвидировали пожар на площади 140 кв. м.
Как выяснилось, в ходе самостоятельного тушения пожара мужчина 1990 года рождения получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу.
Ранее в Алматы задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге частного дома, в результате которого погибли пять человек.
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