В Семее произошел пожар на территории частного жилого дома. При попытке самостоятельно справиться с огнем мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщили в МЧС, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на пульт службы 112 поступило сообщение о возгорании на территории частного жилого дома по улице Заозерной.

На место происшествия оперативно направили силы и средства МЧС. По прибытии пожарные установили, что огнем охвачена кровля хозяйственной постройки.

Спасатели незамедлительно приступили к тушению и полностью ликвидировали пожар на площади 140 кв. м.

Как выяснилось, в ходе самостоятельного тушения пожара мужчина 1990 года рождения получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Алматы задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге частного дома, в результате которого погибли пять человек.