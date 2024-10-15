В Шымкенте задержали несколько криминальных группировок

С начала года в Шымкенте задержано более 10 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в начале октября задержали молодежную группировку, которая оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к:

вымогательствам;

хулиганствам;

незаконному хранению оружия.

Также задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у городских предпринимателей. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех млн тенге. В случае отказа оказывали на них физическое и моральное давление.

Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.

"В ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тыс. боеприпасов", – рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

А полиция города Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения.