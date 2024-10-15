В Шымкенте задержали несколько криминальных группировок
Фото: polisia.kz
С начала года в Шымкенте задержано более 10 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в начале октября задержали молодежную группировку, которая оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к:
- вымогательствам;
- хулиганствам;
- незаконному хранению оружия.
Также задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у городских предпринимателей. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех млн тенге. В случае отказа оказывали на них физическое и моральное давление.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
"В ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тыс. боеприпасов", – рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
А полиция города Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения.
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