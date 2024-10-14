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Законодательство РК

В шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:19 Фото: pexels
Жители Алматы, Петропавловска, Семея, Кокшетау, Шымкента и Усть-Каменогорска получали посылки с наркотиками из Америки. Их задержали. Об этом 14 октября 2024 года заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

В агентстве уточнили, что наркотики, марихуану и экстракт каннабиса, маскировали под товары народного потребления.

"В результате из незаконного оборота изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса (гашишное масло)".Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять казахстанцев.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.

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В начале октября сообщалось о суде над 22-летней жительницей Жезказгана. Как оказалось, она решила подзаработать, но работа через интернет лишила ее свободы. Казахстанку приговорили к 10 годам.

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