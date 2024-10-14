В шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США

Фото: pexels

Жители Алматы, Петропавловска, Семея, Кокшетау, Шымкента и Усть-Каменогорска получали посылки с наркотиками из Америки. Их задержали. Об этом 14 октября 2024 года заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: